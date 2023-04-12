SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI | 14 Mayıs 2023 seçim günü kafe, restoran, AVM, marketler, iş yerleri açık olacak mı? Seçim günü nikah, düğün yapılır mı?

Seçim günü yasakları ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte 14 Mayıs 2023 seçim günü yasakları!
14 MAYIS KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?
Seçim yasakları Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.
14 MAYIS 2023 SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?
-Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
-Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.