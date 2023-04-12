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    • Yaşam
    • 12.04.2023 14:50
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    • 12.04.2023 14:50
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    GİRESUN ve ARTVİN arsa kura sonuçları! İLK EVİM ARSA SONUÇ SORGULAMA! 12 Nisan 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura çekimi ASİL-YEDEK listesi!

    12 Nisan Çarşamba bugün Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 müstakil arsa hak sahibini bulacak. İşte Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları!

    takvim.com.tr
    TOKİ Giresun ve TOKİ halka arz sonuçları!

    TOKİ Giresun ve Artvin sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Takvime göre, 12 Nisan Çarşamba bugün Giresun'da 380, Artvin'de ise 185 olmak üzere toplam 565 altyapılı müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek.

    TOKİ GİRESUN VE ARTVİN MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

    Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 olmak üzere toplam 565 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

    Artvin arsa kuralar, saat 11.00'da, Giresun arsa kuraları ise saat 16.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

    Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

    TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)

    10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman

    11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara

    12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane

    13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya

    14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat

    17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar

    18 Nisan: Bartın, Samsun

    19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu

    25 Nisan: İzmir

    26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale

    27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce

    28. Nisan: Kocaeli

        TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ sonuçları, çekilişler tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

        Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan arsalar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

        e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

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        Haberler Yaşam GİRESUN ve ARTVİN arsa kura sonuçları! İLK EVİM ARSA SONUÇ SORGULAMA! 12 Nisan 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura çekimi ASİL-YEDEK listesi!
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