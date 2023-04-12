GİRESUN ve ARTVİN arsa kura sonuçları! İLK EVİM ARSA SONUÇ SORGULAMA! 12 Nisan 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura çekimi ASİL-YEDEK listesi!

TOKİ Giresun ve Artvin sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Takvime göre, 12 Nisan Çarşamba bugün Giresun'da 380, Artvin'de ise 185 olmak üzere toplam 565 altyapılı müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek.
TOKİ GİRESUN VE ARTVİN MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!
Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 olmak üzere toplam 565 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.
Artvin arsa kuralar, saat 11.00'da, Giresun arsa kuraları ise saat 16.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.
Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.
TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ (10-28 NİSAN 2023)
10 Nisan: Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Adıyaman
11 Nisan: Şanlıurfa, Osmaniye, Ankara
12 Nisan: Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane
13 Nisan: Mersin, Kastamonu, Konya
14 Nisan: Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat
17 Nisan: Zonguldak, Aksaray, Batman, Şırnak, Karabük, Afyonkarahisar
18 Nisan: Bartın, Samsun
19 Nisan: Antalya, Manisa, Ordu
25 Nisan: İzmir
26 Nisan: Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
27. Nisan: Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Düzce
28. Nisan: Kocaeli