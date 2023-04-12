AKM metrosu açıldı mı? AKM Gar Kızılay METRO GÜZERGAHI ve DURAKLARI! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor?

AKM – Gar – Kızılay metrosu durakları için araştırmalar hızlandı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı. Bu kapsamda metronun durakları merak konusu oldu. Peki, AKM metrosu açıldı mı? AKM Gar Kızılay metro güzergahı ve durakları! AKM Gar Kızılay metrosu nerelerden geçiyor? İşte merak edilenler!
AKM – GAR – KIZILAY METROSU DURAKLARI NELERDİR?
Metro hattı durakları Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Hızlı Tren Garı, Adliye ve Kızılay olacak.
KEÇİÖREN'DEN KIZILAY'A AKTARMA OLMAYACAK
Metro hattının uzunluğu 3,3 kilometre olarak belirlendi. Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.