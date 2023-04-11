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    • Yaşam
    • 11.04.2023 09:29
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    • 11.04.2023 09:31
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    AK Parti Ordu milletvekili aday listesi açıklandı! 2023 AK Parti Ordu milletvekili adayları kimler oldu?

    Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine çok az bir süre kaldı. Bu noktada AK Parti'nin il il milletvekili aday listeleri araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında sıklıkla ''Ordu AK Parti milletvekili adayları kimler oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28. dönem AK Parti Ordu milletvekili aday listesi...

    AK Parti Ordu milletvekili aday listesi açıklandı!

    AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi yayımlandı. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edilirken Ordu milletvekili adaylarının tam listesine de bu içeriğimizde yer verdik. Peki 2023 AK Parti Ordu milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ordu milletvekili aday listesi...

    AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    ORDU 1 MAHMUT ÖZER
    ORDU 2 İBRAHİM UFUK KAYNAK
    ORDU 3 MUSTAFA HAMARAT
    ORDU 4 İSA YÜKSEL
    ORDU 5 İSA GÜL
    ORDU 6 SAMET ÖZDEMİR

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

    SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli
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        Haberler Yaşam AK Parti Ordu milletvekili aday listesi açıklandı! 2023 AK Parti Ordu milletvekili adayları kimler oldu?
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