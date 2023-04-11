AK Parti Ordu milletvekili aday listesi açıklandı! 2023 AK Parti Ordu milletvekili adayları kimler oldu?

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi yayımlandı. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edilirken Ordu milletvekili adaylarının tam listesine de bu içeriğimizde yer verdik. Peki 2023 AK Parti Ordu milletvekili adayları kimler oldu? İşte AK Parti Ordu milletvekili aday listesi...
AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
ORDU 1 MAHMUT ÖZER
ORDU 2 İBRAHİM UFUK KAYNAK
ORDU 3 MUSTAFA HAMARAT
ORDU 4 İSA YÜKSEL
ORDU 5 İSA GÜL
ORDU 6 SAMET ÖZDEMİR
YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.