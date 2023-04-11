AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. sıra...

AK Parti 28. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya teslim edildi. Bu noktada internet arama motorlarında '28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 1. 2. 3. 4. sıra AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023.
AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI
ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA
ÇORUM 3 ZEKİ GÜL
ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU
LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU
MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.