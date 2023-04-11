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    • Yaşam
    • 11.04.2023 10:27
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    • 11.04.2023 10:29
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    AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. sıra...

    AK Parti Çorum milletvekili aday listesi gündemde sıkça araştırılır oldu. Listede, Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya gibi isimler yer alıyor. Peki 2023 AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28 dönem AK Parti Çorum milletvekili aday listesi: 1. 2. 3. 4. sıra...

    AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023!

    AK Parti 28. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya teslim edildi. Bu noktada internet arama motorlarında '28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte 1. 2. 3. 4. sıra AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023.

    AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI
    ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA
    ÇORUM 3 ZEKİ GÜL
    ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

    LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

    MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

    AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.

        DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

        18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
        73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
        Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
        Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
        Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
        İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
        Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
        Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
        Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
        Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge

        Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
        Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir'den
        Mehmet Ali Çelebi - İzmir'den
        Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
        Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
        Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra
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