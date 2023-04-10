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    • Yaşam
    • 10.04.2023 18:42
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    • 10.04.2023 19:11
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    ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü 6 yaralı

    ABD’nin Kentucky eyaletinde bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Öte yandan halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’de bankaya silahlı saldırı: 5 ölü 6 yaralı

    ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentindeki Old National adlı bankaya silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin birden fazla kişiyi vurduğu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

    ABD'DE BANKADA SİLAHLI SALDIRI! I VİDEO İZLE

    Louisville Metro Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

    Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan Louisville Metro Polisi, FBI ajanlarının olay yerinde olduğunu ifade etti. Kentucky Valisi Andy Beshear ise yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini aktardı.

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    Emlak konut
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