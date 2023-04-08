5, 6, 7, 8, 9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Uzman isim açıkladı! 4-5 derece düşecek!

İZMİR 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı