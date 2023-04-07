Malatya'da kendisine verilen çadırı 4 kolonu bulunan yapının üzerine kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 2 ay geçti. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acıları hiç dinmedi. Devlet ise felaketten kurtulanlar için tüm imkanlarını seferber etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin vurduğu tüm illerde konteyner ve çadır kentler kurup vatandaşın imdadına yetişti.
Malatya'nın Venk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Beyaz Karacan çifti de AFAD'dan aldıkları çadırı tek katlı betonarme yapının üstüne kurmaya karar verdi. Karacan, "Allah'tan başka kimse bilmez sonumuzun ne olacağını. Ama en azından burası sağlam. Sel gelse yoldan geçip gider, bize zarar vermez. Eşimle birlikte burada yaşıyoruz. Zaten çadır kuracak başka bir yerimiz de yoktu" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan'a depremzedelere yaptığı yardımlardan ötürü her defasında dua ettiğini belirten Karacan şöyle devam etti: Allah ona hayırlı ömürler versin. Türkiye böyle reis görmedi. Adnan Menderes de bir şeyler yaptı, Turgut Özal da yaptı ama bu başka.
YAS GÜNÜ
Asrın felaketinin üzerinden 2 ay geçti. Acı ise ilk günkü gibi tazeydi. Hatay'da 58 yaşındaki Kıymet Yüksel'in kızı Kübra ile 2 torunu depremde hayatını kaybetti. Yüreği yanan anne, dün tam da kızının doğum gününde enkaz bölgesine gitti. Kızından bir hatıra bulabilmek için bekledi. "Bugün yavrumun doğum günüydü, ondan buradan ayrılamıyorum. Bir umut belki bir hatırası çıkar diye bekliyorum. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.