Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Malatya'da kendisine verilen çadırı 4 kolonu bulunan yapının üzerine kurdu

    Yüzyılın afeti Malatya’yı da vurdu. 90 yaşındaki Mehmet Karacan da deprem mağduruydu. Kendisine verilen çadırı ise 4 kolonu bulunan bir yapının üzerine kurdu. “En azından burası sağlam” diye konuştu.

    Takvim
    Çadır katı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 2 ay geçti. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Acıları hiç dinmedi. Devlet ise felaketten kurtulanlar için tüm imkanlarını seferber etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin vurduğu tüm illerde konteyner ve çadır kentler kurup vatandaşın imdadına yetişti.



    Malatya'nın Venk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Beyaz Karacan çifti de AFAD'dan aldıkları çadırı tek katlı betonarme yapının üstüne kurmaya karar verdi. Karacan, "Allah'tan başka kimse bilmez sonumuzun ne olacağını. Ama en azından burası sağlam. Sel gelse yoldan geçip gider, bize zarar vermez. Eşimle birlikte burada yaşıyoruz. Zaten çadır kuracak başka bir yerimiz de yoktu" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan'a depremzedelere yaptığı yardımlardan ötürü her defasında dua ettiğini belirten Karacan şöyle devam etti: Allah ona hayırlı ömürler versin. Türkiye böyle reis görmedi. Adnan Menderes de bir şeyler yaptı, Turgut Özal da yaptı ama bu başka.



    YAS GÜNÜ
    Asrın felaketinin üzerinden 2 ay geçti. Acı ise ilk günkü gibi tazeydi. Hatay'da 58 yaşındaki Kıymet Yüksel'in kızı Kübra ile 2 torunu depremde hayatını kaybetti. Yüreği yanan anne, dün tam da kızının doğum gününde enkaz bölgesine gitti. Kızından bir hatıra bulabilmek için bekledi. "Bugün yavrumun doğum günüydü, ondan buradan ayrılamıyorum. Bir umut belki bir hatırası çıkar diye bekliyorum. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.



        BİZİM PROTEO
        Deprem bölgesine dünyadan yardım yağdı. Meksika ekibinin köpeği Proteo da arama çalışmaları sırasında hayata gözlerini kapadı. Kahramanlığıyla yürekleri kazandı. Van AFAD bünyesine yeni katılan yavru köpek de onun adını aldı. Eğitmen Niyazi Özbek, "Bu köpeğimiz de onun gibi insan hayatına dokunacak" açıklaması yaptı.



        YÜREK DAYANMAZ
        Hataylı Başak Çetinkaya, 9 yıllık sevgilisi Recep Toy'la kısa süre önce nişanlandı. Evlilik hazırlığına başladı. Ancak 6 Şubat'ta o korkunç deprem yaşandı. Enkaz altında kalan Çetinkaya, ilk gün kurtarıldı. Nişanlısı Recep'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadın yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı: Seni aramak için elim telefona gidiyor. Recep bana akıl verir diyorum. Ama olmuyor yokluğuna alışılmıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol
        Haberler Yaşam Malatya'da kendisine verilen çadırı 4 kolonu bulunan yapının üzerine kurdu
            loading
            SON DAKİKA