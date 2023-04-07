Malatya'da kendisine verilen çadırı 4 kolonu bulunan yapının üzerine kurdu





Malatya'nın Venk Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Beyaz Karacan çifti de AFAD'dan aldıkları çadırı tek katlı betonarme yapının üstüne kurmaya karar verdi. Karacan, "Allah'tan başka kimse bilmez sonumuzun ne olacağını. Ama en azından burası sağlam. Sel gelse yoldan geçip gider, bize zarar vermez. Eşimle birlikte burada yaşıyoruz. Zaten çadır kuracak başka bir yerimiz de yoktu" dedi. Başkan Tayyip Erdoğan'a depremzedelere yaptığı yardımlardan ötürü her defasında dua ettiğini belirten Karacan şöyle devam etti: Allah ona hayırlı ömürler versin. Türkiye böyle reis görmedi. Adnan Menderes de bir şeyler yaptı, Turgut Özal da yaptı ama bu başka.