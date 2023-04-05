TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY kura sonuçları! toki.gov.tr Arnavutköy kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ genç, engelli, emekli ASİL-YEDEK isim listesi...

İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak.

-Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)