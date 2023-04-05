TOKİ İstanbul ARNAVUTKÖY kura sonuçları! toki.gov.tr Arnavutköy kura sonuç sorgulama ekranı! TOKİ genç, engelli, emekli ASİL-YEDEK isim listesi...

6 Mart'ta başlayan İstanbul çekilişleri 5 Nisan Çarşamba günü de devam ediyor. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları...
İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak.
-Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)
İSTANBUL TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE
TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda saat 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. TOKİ Arnavutköy - Başakşehir - Esenler kurası 19 Nisan'a kadar sürecek. Çekilişi TOKİ Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.