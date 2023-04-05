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    • Yaşam
    • 05.04.2023 17:42
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    • 05.04.2023 17:42
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    Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuç sorgulama! İstanbul TOKİ kura sonucuna nasıl bakılır? 5 Nisan 2023 Başakşehir, Esenler ASİL-YEDEK isim listesi!

    TOKİ kura çekilişleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için yapılıyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın ise başvuru yapanların gündeminde bulunuyor. Peki, TOKİ kura sonucu nasıl sorgulanır? TOKİ kuraları ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı!

    TOKİ kuraları İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için çekilmeye devam ediliyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

    TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor: Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

    TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

        TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

        TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı. TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı. TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

        TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

        27 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında 8 bin müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 2 bin arsa kaldı. 31 Mart 2023 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 3 Nisan 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Aşağıdaki link aracılığıyla TOKİ Youtube canlı izle kanalına ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Yaşam Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuç sorgulama! İstanbul TOKİ kura sonucuna nasıl bakılır? 5 Nisan 2023 Başakşehir, Esenler ASİL-YEDEK isim listesi!
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