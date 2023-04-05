Arnavutköy, Esenler, Başakşehir ASİL-YEDEK kazananlar! TOKİ İstanbul kura sonuçları sıralı isim listesi! 2+1, 3+1 TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA ekranı!

TOKİ İstanbul kura sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'da tamamlanacak. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuç sorgulama ekranı...
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek. Canlı yayını toki.gov.tr adresinden izleyebilirsiniz.
TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.