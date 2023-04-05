Ali Katırcı Yapı Anonim’in kurucusu Ali Katırcı kimdir?

Ali Katırcı Yapı Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katırcı, 30 Haziran 1988 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamlayan Katırcı, ardından Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

25 YAŞINDAYKEN KURDU ŞİMDİ 100 ÇALIŞANI VAR

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret ve İşletme Bölümü'nü tamamlayan Ali Katırcı, Wimbledon School of English'te de dil eğitimi aldı. Henüz 25 yaşındayken memleketi İzmir'de Yapı Anonim Şirketi'ni kuran genç mimar, iki kişi ile çıktığı yolda bugün 100'ü aşkın kişiye istihdam sağlar hale geldi.

"OTURMAYACAĞIM PROJEYİ MÜŞTERİYE SUNMAM"

Kariyer planını mesleki sorumlulukları üzerine kuran ve "Kendim oturmayacağım hiçbir projeyi müşterilere sunmam" diyen başarılı mimar Ali Katırcı, modern mimarinin en önemli isimlerinden Amerikalı mimar Frank Lloyd Wright'ı ekol olarak benimsiyor.

Yasal Uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya Sorumlu değildir