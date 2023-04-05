5, 6, 7, 8, 9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Uzman isim açıkladı! 4-5 derece düşecek!

Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, 3 güne dikkat çekti ve uyardı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu hava nasıl oalcak? İstanbul hava durumu nasıl? İşte detaylar...
SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:
" (4 Nisan Salı 2023 ) ve gelecek 3 gün Türkiye geneli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe 4-5 derece düşecek."
"Bu mevsimde yağmur yağıyorsa güzel hava demektir. Suya ihtiyacımız var. Bugün İstanbul ve Ege yağmurlu, Hatta önümüzdeki 3 gün boyunca tüm ülkede bir yağmur var. Çarşamba günü gök gürültülü yağış şeklinde. Bu yağışlar biraz daha devam edecek gibi."