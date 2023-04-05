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    • Yaşam
    • 05.04.2023 09:31
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    • 05.04.2023 09:33
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    5, 6, 7, 8, 9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Uzman isim açıkladı! 4-5 derece düşecek!

    Bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Uzman isim açıkladı! Sıcaklıklar 4,5 derece düşecek!

    Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, 3 güne dikkat çekti ve uyardı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu hava nasıl oalcak? İstanbul hava durumu nasıl? İşte detaylar...

    SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK

    Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:

    " (4 Nisan Salı 2023 ) ve gelecek 3 gün Türkiye geneli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe 4-5 derece düşecek."

    "Bu mevsimde yağmur yağıyorsa güzel hava demektir. Suya ihtiyacımız var. Bugün İstanbul ve Ege yağmurlu, Hatta önümüzdeki 3 gün boyunca tüm ülkede bir yağmur var. Çarşamba günü gök gürültülü yağış şeklinde. Bu yağışlar biraz daha devam edecek gibi."

        "Bu yağışlar barajlar için yeterli olmayacak ama en azından düşüşü durdurdu. 10 gün bu şekilde yağsa 10 gün için ihtiyacı karşılayacak."

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

            Rüzgarın Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            İL İL HAVA DURUMU RAPORU

            EDİRNE 8°C, 17°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

            İSTANBUL 11°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ 8°C, 15°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

            KOCAELİ 11°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLİ 10°C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

                İZMİR 14°C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

                MANİSA 13°C, 26°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

                ADANA 11°C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                ANTALYA 14°C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

                HATAY 10°C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                K.MARAŞ 8°C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                ANKARA 9°C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

                ÇANKIRI 7°C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı sağanak yağışlı

                KONYA 9°C, 21°C
                Parçalı yer yer çok bulutlu

                    BOLU 9°C, 20°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                    DÜZCE 12°C, 22°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                    KASTAMONU 7°C, 19°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                    ZONGULDAK 11°C, 17°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                    AMASYA 10°C, 24°C
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    SAMSUN 10°C, 15°C
                    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                    TOKAT 9°C, 21°C
                    Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    TRABZON 10°C, 19°C
                    Parçalı, zamanla çok bulutlu

                    ELAZIĞ 6°C, 18°C
                    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                    ERZURUM -2°C, 12°C
                    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

                    KARS -2°C, 11°C
                    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                    MALATYA 6°C, 17°C
                    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                        DİYARBAKIR 5°C, 18°C
                        Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

                        GAZİANTEP 7°C, 20°C
                        Parçalı, zamanla çok bulutlu

                        SİİRT 3°C, 16°C
                        Parçalı bulutlu

                        ŞANLIURFA 9°C, 21°C
                        Parçalı bulutlu
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                        Haberler Yaşam 5, 6, 7, 8, 9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Bu hafta sonu yağmur var mı? Uzman isim açıkladı! 4-5 derece düşecek!
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