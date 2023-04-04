Bu hafta sonu yağmur var mı? 5, 6, 7, 8, 9 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Uzman isim açıkladı! 4-5 derece düşecek!

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri...
SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:
" Bugün (4 Nisan Salı 2023 ) ve gelecek 3 gün Türkiye geneli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe 4-5 derece düşecek."
"Bu mevsimde yağmur yağıyorsa güzel hava demektir. Suya ihtiyacımız var. Bugün İstanbul ve Ege yağmurlu, Hatta önümüzdeki 3 gün boyunca tüm ülkede bir yağmur var. Çarşamba günü gök gürültülü yağış şeklinde. Bu yağışlar biraz daha devam edecek gibi."