Evvelinden de aldatmış! Yasak aşk skandalı...

evli ve 2 çocuk babası S.Ö. (48), 7 yıl önce bir ortaokulda müdürken, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alındı. Başka bir okula öğretmen olarak yollandı. Burada da sınıfındaki bir öğrencinin velisi H.T. ile aşk yaşadığı anlaşıldı. Aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, S.Ö.'nün yine çalıştığı ilkokul sınıfındaki başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı yer aldı.Profilo Holding eski Genel Koordinatörü İhsan Vardal, 18 yıl önce Alzheimer hastası olan 50 yıllık eşi Nebile Vardal'ı acı çekmemesi için silahla öldürdükten sonra intihar etti. Vardal'ın bu kez baldızı Güner Özakın, kalbine giden damarlardan birisi tıkanmış olduğunu anladı. Bakıcı olarak Güllü P.'yi kiraladı. Ancak bakıcı, kan sulandırıcı ve damar genişletici ilaçlarını vermedi. İhmal sonrası Özakın, vefat etti. Güllü P, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet sonrası bakıcı hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. (Atakan IRMAK)seferini yapan yolcu otobüsündeF.K, aracın içindesık sık gezdiği için kendisiniuyaran muavine kızdı.Önce muavine bıçak çektiğisonra da şoförü rehinaldı. Jandarma ve polisekipleri, ortaklaşa operasyonyaptı. Otobüsü Çarşambagirişinde durdurarakşüpheliyi yakaladı.