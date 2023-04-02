İlayda Helvacı herkesi duygulandırdı! Depremzede bebekler için ‘Süt anne aranıyor’ haberini görünce bir an bile düşünmedi

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu çifte depremlerin üzerinden 56 gün geçti. Acı ise ilk günkü gibi tazeydi. 11 ili yıkan depremde 50 bini aşkın vatandaşımız can verdi. Afetin etkilediği her hikaye yürekleri deldi. İlayda Helvacı da o isimlerden biriydi. Kahramanmaraş'ta yaşayan genç kadın, 8 aylık hamileydi. 6 Şubat gecesi erken doğuma girdi. Bebeğini dünyaya getirdi. Ardından Ankara'ya sevk edildi. Yavrusunu sarıp sarmalasa da aklı hep depremde yakınlarını kaybeden hatta kimlikleri bile tespit edilemeyen diğer bebeklerdeydi. O da örnek bir davranışa imza atarak deprem bebeklere sütünü bağışlamaya karar verdi.
SÜT ANNESİ OLDU
Kimsesiz kalan yavruların süt annesi olan İlayda Helvacı'nın sözleri yüreklere işledi: Aslında bebeğimi bir ay sonra bekliyorduk, erken doğum gerçekleşti. Demek ki oğlum gelirken bir şeylere vesile olacakmış. Doğum yaptığımın gecesinde depremi yaşadık, çok büyük bir felaket. Elimden ne gelir, ne yapabilirim diye çırpındım. O anda aklıma, elimden gelen tek şeyin bebeğimin sütünü paylaşmak olduğu geldi. O sırada bebeklere süt isteniyor diye haber geldi. Oğlumun süt kardeşi kim olacak diye sordum. Bebek değil bebekler dediler. Orada çok etkilenip duygulandım. 2-3 günlük ilk sütüm olan kolostrumu yani en kıymetli sütleri bebeklerimizle paylaştık.
ONLAR DA BENİM YAVRUM
İlayda Helvacı, süt annelik yaptığı bebekleri tanımak istediğini de söyledi. "Orada bir sürü anne sütünden mahrum kalmış bebekler var, kimi soğukta kalmış. Kimi kim bilir kaç saattir aç ve ne koşullarda Ankara'ya getirildi. İnsanın hiç gözü görmüyor. Artık onlar da benim yavrum" dedi.