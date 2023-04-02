İlayda Helvacı herkesi duygulandırdı! Depremzede bebekler için ‘Süt anne aranıyor’ haberini görünce bir an bile düşünmedi





SÜT ANNESİ OLDU

Kimsesiz kalan yavruların süt annesi olan İlayda Helvacı'nın sözleri yüreklere işledi: Aslında bebeğimi bir ay sonra bekliyorduk, erken doğum gerçekleşti. Demek ki oğlum gelirken bir şeylere vesile olacakmış. Doğum yaptığımın gecesinde depremi yaşadık, çok büyük bir felaket. Elimden ne gelir, ne yapabilirim diye çırpındım. O anda aklıma, elimden gelen tek şeyin bebeğimin sütünü paylaşmak olduğu geldi. O sırada bebeklere süt isteniyor diye haber geldi. Oğlumun süt kardeşi kim olacak diye sordum. Bebek değil bebekler dediler. Orada çok etkilenip duygulandım. 2-3 günlük ilk sütüm olan kolostrumu yani en kıymetli sütleri bebeklerimizle paylaştık.