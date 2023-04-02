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    İlayda Helvacı herkesi duygulandırdı! Depremzede bebekler için ‘Süt anne aranıyor’ haberini görünce bir an bile düşünmedi

    İlayda Helvacı, deprem gecesi doğuma girdi. Atlas’ı dünyaya getirdi. Aklı ise asrın felaketinde ailelerini kaybeden kimsesiz bebeklerdeydi. ‘Süt anne aranıyor’ haberini görünce bir an bile düşünmedi. Fazla gelen sütünü, o yavrulara gönderdi. Davranışıyla yüreklere işledi.

    ’Ana’ vatan!

    Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu çifte depremlerin üzerinden 56 gün geçti. Acı ise ilk günkü gibi tazeydi. 11 ili yıkan depremde 50 bini aşkın vatandaşımız can verdi. Afetin etkilediği her hikaye yürekleri deldi. İlayda Helvacı da o isimlerden biriydi. Kahramanmaraş'ta yaşayan genç kadın, 8 aylık hamileydi. 6 Şubat gecesi erken doğuma girdi. Bebeğini dünyaya getirdi. Ardından Ankara'ya sevk edildi. Yavrusunu sarıp sarmalasa da aklı hep depremde yakınlarını kaybeden hatta kimlikleri bile tespit edilemeyen diğer bebeklerdeydi. O da örnek bir davranışa imza atarak deprem bebeklere sütünü bağışlamaya karar verdi.



    SÜT ANNESİ OLDU
    Kimsesiz kalan yavruların süt annesi olan İlayda Helvacı'nın sözleri yüreklere işledi: Aslında bebeğimi bir ay sonra bekliyorduk, erken doğum gerçekleşti. Demek ki oğlum gelirken bir şeylere vesile olacakmış. Doğum yaptığımın gecesinde depremi yaşadık, çok büyük bir felaket. Elimden ne gelir, ne yapabilirim diye çırpındım. O anda aklıma, elimden gelen tek şeyin bebeğimin sütünü paylaşmak olduğu geldi. O sırada bebeklere süt isteniyor diye haber geldi. Oğlumun süt kardeşi kim olacak diye sordum. Bebek değil bebekler dediler. Orada çok etkilenip duygulandım. 2-3 günlük ilk sütüm olan kolostrumu yani en kıymetli sütleri bebeklerimizle paylaştık.



    ONLAR DA BENİM YAVRUM
    İlayda Helvacı, süt annelik yaptığı bebekleri tanımak istediğini de söyledi. "Orada bir sürü anne sütünden mahrum kalmış bebekler var, kimi soğukta kalmış. Kimi kim bilir kaç saattir aç ve ne koşullarda Ankara'ya getirildi. İnsanın hiç gözü görmüyor. Artık onlar da benim yavrum" dedi.



        GİZEM'İN MUCİZESİ
        Hatay'da 3.5 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan çıkartıldı. İşte hemşirelerin Gizem dediği o yavrunun adı Vetin Begdaş'tı. Annesi de ondan saatler sonra enkazdan kurtarıldı. Babası ve 2 kardeşinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Dün, duygusal bir buluşma yaşandı. Anne Yasemin Begdaş, evladını 56 gün sonra yeniden bağrına bastı. GGizem bebeği annesine teslim eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Desteğimiz her zaman yanında olacak" ifadesini kullandı.



        HELAL SANA
        Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle tüm dünyada ün kazandı. Asrın felaketiyle sarsılan ülkesini ise unutmadı. Afet bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi yolladı. Mobil aracıyla da her gün 5 bin kişiye yemek ulaştırdı. Son olarak depremzedeler için AFAD'a bağış yapacağını açıkladı. "Birlik ve beraberlik zamanı" diyen Nusret, 25 milyon TL bağışlayacağını açıkladı. Dün de yaptığı bağışın dekontunu yayınladı. Takdirleri topladı.

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        Haberler Yaşam İlayda Helvacı herkesi duygulandırdı! Depremzede bebekler için ‘Süt anne aranıyor’ haberini görünce bir an bile düşünmedi
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