Depremzedelere yapılacak evler ücretsiz mi? Deprem sonrası TOKİ evleri başvurusu başladı mı? TOKİ afet konutları ne zaman, nereye yapılacak?

DEPREMDE YIKILAN EVLER ÜCRETSİZ Mİ YAPILACAK?

Deprem konutlarının TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağını söyleyen Erdoğan, evlerin teslim süresinin 1 yıl olacağını depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her işyerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

Afetler Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.