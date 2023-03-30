Sekizinci A.C.E. Ödülleri’nden Yolcu360’a birincilik!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen araç platformu Yolcu360, koşulsuz misafir mutluluğu anlayışı ile misafirlerine yaşattığı deneyim doğrultusunda bir ödüle daha layık görüldü. Şikayetvar.com tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markalarının belirlendiği A.C.E. Awards (Achievement in Customer Excellence) Eksiksiz Müşteri Memnuniyeti Ödülleri'nde Online Oto Kiralama Kategorisinde üst üste üç kez birinci olarak Diamond Ödül'ü almaya hak kazandı.

Koşulsuz Misafir Mutluluğu Yaklaşımı Tekrar Ödüllendirildi!

Yolcu360, kurulduğu ilk günden bu yana misafirlerine güvenle araç kiralayabilecekleri 7/24 açık bir pazaryeri olarak "misafir memnuniyeti saplantısı ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu nedenle Yolcu360, kendisi ile yolu kesişen herkesi "müşteri" değil "misafir" olarak tanımlıyor. Yolcu360 ekibinin her bir üyesi misafir mutluluğu saplantısını titizlik ve tutku içinde sahipleniyor. Dünyanın birçok kentinden gerçekleştirdiği operasyonların gücünü misafir memnuniyeti saplantısından alıyor.

Ödül Sahipleri Nasıl Belirleniyor?

Şikayetvar.com, sene boyunca gelen gerçek şikayetleri ve yaptığı anketleri baz alarak "Müşteri Tecrübe Endeksi" adını verdiği bir büyük data oluşturuyor. "En İyi Müşteri Tecrübesi Yaşatan Markalar" listesini de bu büyük veriden aldığı istatistiklere göre belirliyor. Üç sene üst üste bu listenin en yukarısında yer alarak "Mükemmel Müşteri Deneyimi – Diamond" ödülüne layık görülen Yolcu360, yurt içinde ve yurt dışında hizmet verdiği 180 ülkede misafirlerine en iyi deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için www.yolcu360.com ve www.yolcu360.com/blog adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.

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