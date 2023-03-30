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    • Yaşam
    • 30.03.2023 08:08
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    • 30.03.2023 08:08
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    Depremzedelere yapılacak evler ücretsiz mi? Deprem sonrası TOKİ evleri başvurusu başladı mı? TOKİ afet konutları ne zaman, nereye yapılacak?

    ahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem “Asrın felaketi” olarak nitelendirilmişti. 11 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 43 bini geçti. Binaların yıkıldığı illerde toplu konutlar yapılacak ve yaralar hızla sarılacak. TOKİ’nin hangi ile ne kadar konut yapacağı açıklandı. Toplu konutlara ek olarak 70 bin köy evi inşa edilecek. Peki, depremzedelere yapılacak evler ücretsiz mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Depremzedelere yapılacak evler ücretsiz mi?

    Binaların yerle bir olduğu ve can kayıplarının yaşandığı bölgelerde yaraları sarmak için toplu konut seferberliği başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının detaylarını paylaştı. İl il yapılacak konut sayısı paylaşılırken 70 bin köy evi de teslim edilecek.

    199 BİN 739 KONUT İNŞA EDİLECEK

    Bu kapsamda, belirlenen yeni alanlarda TOKİ eliyle ilk etapta Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Şanlıurfa'da 3 bin, Adana'da 2 bin 200 ve Kilis'te 250 konut olmak üzere 199 bin 739 konut inşa edilecek.

    KONUTLAR NASIL OLACAK?

    Konutlar, merkeze yakın, şehrin sosyolojisine, kültürel yapısına, demografik yapısına ve vatandaşın ihtiyacına göre belirlenen rezerv alanlarda yapılacak. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlar, balkonlar hariç 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 olarak planlanıyor. Köylerde ikamet eden, evleri yıkılan veya acil yıkılacak durumda olan depremzedelere de yöresel mimariye uygun, verandalı, net 93 metrekare 3 artı 1 köy konutları yapılacak.

        ETAP ETAP ARTIRILACAK

        Bu kapsamda Malatya'da 17 bin 990, Hatay'da 15 bin 59, Kahramanmaraş'ta 13 bin 16, Adıyaman'da 9 bin 896, Gaziantep'te 9 bin 536, Diyarbakır'da 2 bin 927, Şanlıurfa'da 2 bin 81, Kilis'te 1002, Adana'da 701, Elazığ'da 386, 73 bin 972 köy konutu inşa edilecek. Bakanlıkça mart ve nisan aylarında şehir merkezi ve köylerde 270 bin konutun yapımına başlanması, daha sonra etap etap bu sayının artırılması planlanıyor.

        3-4 KATI GEÇMEYECEK

        Deprem bölgesinin inşa ve ihya süreci 10 maddeyle şu şekilde özetleniyor:

        Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek. Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek. Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.

        İLK KAZMA VURULDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzede vatandaşların bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleştirilmesi hedefiyle düğmeye bastı. Zemin etüt çalışmaları biten yerlerde Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 855 konut için ilk kazma vurulurken farklı bölgelerde 14 bin 597 konut için sözleşme süreci başladı.

        DEPREMDE YIKILAN EVLER ÜCRETSİZ Mİ YAPILACAK?

        Deprem konutlarının TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağını söyleyen Erdoğan, evlerin teslim süresinin 1 yıl olacağını depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her işyerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

        Afetler Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre hak sahibi olmak şartıyla, yıkılan, yanan ve ağır hasara uğrayan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere konut yaptırılır ve kredi veriliyor.

            Depremde evi yıkılan ev sahipleri hak sahibi olabiliyor. Kiracı ve misafirler hak sahibi değildir. Hak sahibi kişiler deprem konutlarından ve konut kredisinden faydalanabiliyor. İşte o maddeler;

            Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak derecede ağır hasar gören depremzede aileler,Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler, Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için kıymet belgesi verilen aileler.
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            Afet konutları hızla yükseliyor!
            Haberler Yaşam Depremzedelere yapılacak evler ücretsiz mi? Deprem sonrası TOKİ evleri başvurusu başladı mı? TOKİ afet konutları ne zaman, nereye yapılacak?
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