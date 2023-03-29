Acı üstüne acı

İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda Mustafa İnce'nin kullandığı kum yüklü hafriyat kamyonu, önceki akşam lastik patlayınca kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek seyir halindeki iki otomobille çarpıştı.
İpek İkto
Suriyeli Muhammet Bilal (35), eşi Elmas Tamer (27), çocukları İvan Bilal (3), yeğeni Cemal Bilal (14) ile Mesut Uçarkuş (30) ve İpek İkto Bahadır (39) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İpek İkto'nun, trafik kazasında hayatını kaybeden kuzeni Emircan Aktan için Tekirdağ'da kestiği kurbanı İstanbul'a getirirken trafik kazasında hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yeğen Serhat İkto ise "İki haftada iki acı. Buna bir önlem alsın yetkililer. Herkesin canı yandı, burada 6 kişi hayatını kaybetti. Altı aile perişan halde. Bu artık kaza değil, katliam" ifadesini kullandı.
İpek İkto
Suriyeli Muhammet Bilal (35), eşi Elmas Tamer (27), çocukları İvan Bilal (3), yeğeni Cemal Bilal (14) ile Mesut Uçarkuş (30) ve İpek İkto Bahadır (39) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İpek İkto'nun, trafik kazasında hayatını kaybeden kuzeni Emircan Aktan için Tekirdağ'da kestiği kurbanı İstanbul'a getirirken trafik kazasında hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yeğen Serhat İkto ise "İki haftada iki acı. Buna bir önlem alsın yetkililer. Herkesin canı yandı, burada 6 kişi hayatını kaybetti. Altı aile perişan halde. Bu artık kaza değil, katliam" ifadesini kullandı.