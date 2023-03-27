Op. Dr. Eyüp Bozkurt kimdir?

Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetiği Uzmanı Op. Dr. Eyüp Bozkurt, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Tıp fakültesi eğitimi sırasında ABD'de Columbia Üniversitesi'nde genel cerrahi stajı yaptı. 'Tıp doktoru' unvanını aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü'nde çalıştı. Daha sonra İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Uzmanlık sonrası burun ve yüz estetiği alanında yoğunlaşarak bu konuda çeşitli çalışmalarda bulundu.

KADAVRA ÇALIŞMALI EĞİTİMLERDEN GEÇTİ

Almanya-Erlangen'de burun ve yüz estetiği eğitimi alan Op. Dr. Eyüp Bozkurt, rinoplasti, yüz germe, blefaroplasti ve kulak estetiği üzerine kadavra çalışmalı eğitimlerden geçti. 'Burun Okulu'nun da kurucusu olan, Türkiye'de balon sinoplasti ameliyatının ilk uygulayıcısı Dr. Süreyya Şeneldir ile burun estetiği, revizyon burun estetiği ve balon sinoplasti üzerine çalışmalarda bulundu. ABD'deki Dr. Niamtu Kliniği'nde yüz germe ve yağ dokusu enjeksiyonu teknikleri ile ilgili eğitim ve çalışmalara katıldı.

ALMANYA'DAN BULGARİSTAN'A DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA EĞİTİMLERE KATILDI

Almanya-Stuttgart'ta Dr. Wolfgang Gubisch'ten rinoplasti eğitimi alan Op. Dr. Eyüp Bozkurt, Frankfurt'ta medikal estetik sertifikasyonu; yani ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları, botulinum toksini uygulamaları, yüz dolguları ve mezoterapi uygulamaları eğitimi aldı. Ankara GATA'da Horlama ve Uyku Apnesi Kursu'na, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde endoskopik sinüs cerrahisi kadavra uygulamalı eğitimine katıldı. Ardından Bulgaristan-Sofia'da Dr. Nikolay Serdev ile iple yüz asma ve ameliyatsız yüz gençleştirme çalışmalarında bulundu. Ayrıca Almanya-Münih'te Dr. Matthias Winter'den otoplasti (Kepçe kulak estetiği) eğitimi aldı.

AMELİYATSIZ YÜZ GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

Giovanni Botti ve Mario Caravello ile orta yüz germe ve blefaroplasti cerrahisi kadavra çalışmalı eğitimine katılan Dr. Bozkurt, dermatokozmetoloji alanında kendini kabul ettirmiş Dr. Uliana Gout'tan botulinum toksin uygulamalar, dolgu, PRP ve antiaging uygulamaları eğitimi aldı. Almanya-Bielefeld'de Dr. Nanna Y. Schürer ile ameliyatsız yüz gençleştirme ve endüstrinin güncel uygulamaları üzerine çalışmalarda bulundu. Yüz Plastik Cerrahi Derneği'nden sertifikası da bulunan Op. Dr. Eyüp Bozkurt, günümüzde kendi alanının önde gelen doktorları arasında.

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