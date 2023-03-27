İş insanı Oğuzhan Arslan'dan menajerlik sektörüne bomba gibi bir proje: MBall

Hollandalı Menajerlik Şirketi SFSE ile çalışan iş insanı Oğuzhan Arslan, başarılarını dünyanın en önemli futbol merkezi ülkelerindeki önemli bağlantılarıyla duyurmuş ve sadece Türkiye'de değil, Uluslararası Futbol camiasında kendine önemli bir yer edinmiş durumda.

"Çok Konuşulacak Proje: MBall"

Menajerlik sektöründeki başarılarını yeni bir seviyeye çıkarmaya karar veren başarılı iş insanı Oğuzhan Arslan, günümüz futbol dünyasını en iyi şekilde analiz ederek yeni nesil bir futbol menajerliği kurmayı planlıyor. MBall ismini verdiği bir uygulama inşa edecek olan Arslan, tamamen ücretsiz bir şekilde dünyanın her yerinden insanlar bunu telefonlarına indirerek yeteneklerini sergileyecek ve en basit seviyelerdeki mahalle maçları için uygulama üzerinden diyalog kurarak takımlar oluşturabilecekler. Bunların yanı sıra daha basit seviyelerde olmalarına rağmen transfer ve kiralama gibi opsiyonlardan yararlanabilecekler. Uzun lafın kısası, hem genç yetenekler kendi değerlerini kendileri yaratacak hem de menajere ihtiyaç duymadan hayallerine yükselebilecekler.

''Efsaneler Doğuyor''

Ekvador, Kolombiya, Brezilya ve Peru gibi ülkelerin futbol camiasında son derece tanınan ve bu devletler tarafından desteklenen Oğuzhan Arslan, 2025 sonlarına doğru bitmesini hedeflediği bu projesine milyonlarca dolar yatırım yaptı. Arslan, MBall ile futbol dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor ve projesine çok güveniyor.

Oğuzhan Arslan Kimdir?

Oğuzhan Arslan, 10.09.1991 tarihinde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Pamukkale Üniversitesi'nde tamamlayan Arslan, üniversite yıllarında iş hayatına atılmıştır. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra, futbol menajerliği yönüyle de Türkiye'de Süper Lig takımlarına bir çok yıldız oyuncuyu kazandırmıştır.