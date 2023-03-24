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    • Yaşam
    • 24.03.2023 07:36
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    • 24.03.2023 07:36
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    2023 oruç parası, kefareti ne kadar? 1,2,5,10,30 gün oruç tutmayan ne kadar ödeyecek? DİYANET fitre, kefaret ücretleri...

    2023 oruç kefareti ücreti hakkında araştırmalar başladı. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Oruç tutmayacak olanlar ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Peki, 2023 oruç kefareti ne kadar? 2023 fidye miktarı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 oruç parası, kefareti ne kadar?

    On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketiyle birlikte sofralarımızı şenlendirmesine sayılı günler kaldı. Çeiştli sebeplerle oruç tutmayacak olanlar konu hakkında araştırmalara başladı.

    FİDYE NEDİR?

    Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

    2023 ORUÇ KEFARETİ

    Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.

        Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı başlamadığından dolayı fidye ödemesi yapılmamaktadır.

        FİDYE İLE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

        Fidye ve fitre bağışı çokça karıştırılsa da arasında fark vardır.

        Fidye, Ramazanda elinde olmayan nedenlerden dolayo oruç tutamayan (hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı) kişilerin tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır. Oruç kefareti olarak da bilinir.

        Fitre ise Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, zengin olan bir Müslümanın, ihtiyaç sahibi kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre ve fidye için asgari olarak belirlediği rakam aynıdır. Maddi durumu iyi olan kişiler ise belirlenen bu rakamların üzerinde bağış yapabilir.
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            Haberler Yaşam 2023 oruç parası, kefareti ne kadar? 1,2,5,10,30 gün oruç tutmayan ne kadar ödeyecek? DİYANET fitre, kefaret ücretleri...
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