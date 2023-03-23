Eskişehir'de skandal olay: Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdüre 1 yıl hapis istemi

Daha sonra müdür bana 'Seni bu şekilde okula kayıt edemem' dedi. Bana 'Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın' dedi. Ben de 'Neden başörtümü çıkarayım' deyince müdür bana 'Ben 5 vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar. Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok' dedi. Müdür, 'Seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım' diyerek başka bir okula yönlendireceğini söyleyerek telefon görüşmesi yaptı. Müdür daha sona bize kartını verdi. Ben ve abim okuldan ayrıldık. Daha sonra ben Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi'ne kaydımı yaptırdım." dedi.

İDDİANAMEDEN

Ayrıca iddianamede depremzede olan T.N.İ.'nin bu olay nedeniyle ikinci kez travma yaşadığı belirtilerek, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle travma atlatarak Eskişehir iline gelen ve eğitim hakkından yararlanmak isteyen yaşı küçük kız çocuğu mağdureyi, başörtüsü kullanması sebebiyle okula kabul etmeyerek yeni bir travma yaşamasına sebebiyet verdiği, şüpheli tarafından Müslümanlar tarafından kutsal sayılan başörtüsü değerine yapılan bu saldırıyla, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşıldığından şüphelinin sevk maddeleri uyarınca olayın vahameti ve yaşı küçük kız çocuğu mağdurenin olay nedeniyle yaşadığı travma gözetilerek alt hadden uzaklaşılarak cezalandırılması iddia ve talep olunur" denildi.