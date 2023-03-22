Oruç tutamayanların kefaret bedeli 2023! DİYANET FİDYE, ORUÇ KEFARETİ miktarı! 1,2,3,5,10,20,29 gün oruç tutmayanlar ne kadar ödemeli?

FİDYE İLE FİTRE ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan vatandaşların oruçlara karşılık verdiği paradır. Oruç kefareti olarak da bilinir.
Fitre ise, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, zengin olan bir Müslümanın ihtiyaç sahibi kimselere verdiği sadakadır.
ORUÇ FİDYESİ NE KADAR 2023?
Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir.