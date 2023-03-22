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    Enkaz altında kaldı, iyileşip depremzede çocukların yaralarını sardı

    Ana sınıfı öğretmeni Özgenur Demirci, enkaz altında kaldı. 56 saat sonra kurtarıldı. Hastaneden çıkar çıkmaz da soluğu çadır kentte aldı. Depremzede çocukların yaralarını sardı...

    Ana vatan
    Özgenur Demirci, ana sınıfı öğretmeniydi. Kahramanmaraş'taki Kadıoğlu Çiftliği Ortaokulu'nda görevliydi. 5 Şubat'ta Hatay'a dayısını ziyarete gitti. Bu sırada deprem meydana geldi! Dayısı hayatını kaybederken Demirci, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı, tedavi edildi. İyileşir iyileşmez de görevinin başına geçti.



    Çadır kentte kurulan konteyner sınıfta gönüllü olarak çocuklara eğitim verdi. "Önemli olan yüzlerinde 5 dakikalık tebessüm oluşturabilmek. Onun için buradayım. Bana iyi geliyorlar, ben de onlara iyi geliyorum. Yaşadıklarım kolay değil. Dayım şehit oldu. Çocukların 5 dakikalık gülümsemesiyle her şeyi unutabiliyoruz" dedi.



    LEYLEK HAVADA KALDI
    KAHRAMANMARAŞ Elbistan'daki Çiçekli Camisi, 1959'dan bu yana her yıl leylekleri ağırladı. Ancak asrın felaketinde minaresi yıkıldı. Vatandaş, leyleklerin yuvasız kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşadı. İmam Şaban Kirik, "Yuvaları ve minaremiz yok. Ne yapacağız bilmiyoruz. Leylekler de gelince şaşıracaklar. En yakın zamanda minareyi yapacağız" ifadesini kullandı.



    'SUPHİ'R HABER
    Deprem, hayvanları da olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ta Mehmet Doğan, depremde kedisi Suphi'yi kaybetti! Enkazdan kurtarılan kedi, Malatya'ya gönderildi! Üstündeki çipten sahibinin Mehmet Doğan olduğu belirlendi. Kedisine kavuşan Doğan, "Çok mutluyum" dedi.

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