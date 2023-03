2023 kadın ayakkabı modelleri

Kadınların Tercih Ettiği Ayakkabı Markaları

Kadınlar her yıl ayakkabı modasını yakından takip ediyor. Podyumlarda ve vitrinlerde beğenmiş olduğu farklı tasarımları farklı markaların yorumlamasıyla satın alıyor. Bugün kadınların en çok tercih ettiği ayakkabı markaları denildiğinde şu markalar ön plana çıkıyor;

Nike

Skechers

Moriplik

Kemal Tanca

Elle

Hotiç

Nine West

Bu markalar her yıl satışa sunduğu birbirinden şık ve kaliteli koleksiyonlarıyla kadınların tüm ayakkabı ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Aynı zamanda online alışveriş desteği ile daha geniş bir ürün çeşitliliğini ayaklarınıza kadar getiriyor.

Loafer

Maskülen tarzı ile loafer modeller bu yıl da kadınların gözdesi olmayı sürdürüyor. Bizleri kampüs yıllarını taşıyan bu tasarımlar bugün sokak şıklığının en özel parçalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya devi markaların koleksiyonlarında bu yıl da yer verdiği loaferler farklı taban seçimleriyle tasarlanıyor. Farklı renkleri ve özellikle kalın taban modelleri kadınların beğenisini kazanıyor. Aynı zamanda bu modellerde kullanılan tokalar modelin farklılığını ve tarzını ortaya koyuyor.

Sneakers

Artık ayakkabı modasının vazgeçilmez parçaları olarak bilinen sneakers tasarımları her yıl olduğu gibi 2023 yılında da ayakkabı koleksiyonlarında yerini alıyor. Yaz ve kış aylarında kadınların vazgeçilmez parçası arasında yer alan sneakers tasarımları farklı topuk alternatifleriyle görücüye çıkıyor. Spor ayakkabılarının en güzel hali olan bu modeller bir spor ayakkabıdan çok daha fazlası. Ve her bir kadının gardırobunda farklı renkleri ve farklı modelleriyle yer almaya devam ediyor. Bu trend çizgiler sayesinde gündelik yaşamda konforu ve şıklığı hedefleyen kadınların kalbini çalmayı başarıyor.

XXL Platformlar

Dünya devi markaların ayakkabı modasına yön vermesi artık kaçınılmaz bir hal aldı. Ve platform topuk ayakkabılar tarihin tozlu sayfalarından çıkarak en önemli podyumlarda yerini alıyor. Her zaman teminen ve iddialı tarzıyla hayatımıza farklı bir giriş yapan XXL platform topuklular 2023 yılında da kalbimizi hızla kazanmaya devam ediyor. Bu modeller için yeni trend alarmlarını bakıldığında çok daha iddialı ve göz alıcı olabilmeleri adına patenler ile birleştirilerek aslında bir parça şıklık kazandırılıyor.

Babetler

Uzun yıldır rahatlığın simgesi olarak vazgeçemediğimiz babetler aslında her yıl farklı trendler ile değişik bir çizgi ediniyor. Bu yıl babet ayakkabılar düz taban ve sivri topuk olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu tasarımlarıyla hemen hemen her tarz için kullanılabilir bir model olmayı başarıyor. Uzun elbiselerden mikro mini eteklere, jean pantolonlardan slouchy model pantolonlara kadar her bir ürün ile mükemmel bir bütünlük sağlayabiliyor. Zamansız ve rengarenk babetler her bir tasarım ile farklı bir boyut kazanıyor. Ve bir kadının bir ayakkabıdan beklemiş olduğu her şey bu babetlerde sunuluyor.

Açılı Topuklular

Platform topuklarla birlikte kırmızı halı üzerinde dikkatimizi çeken açılı topuklular 2023 yılında da etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Klasik ince topukların artık rafa kalktığı bu yıllarda kalın ve açılı topuklu ayakkabılar hem rahat hem de şık olma özelliği taşıyor. Birbirinden farklı modelleri muhteşem bir uyumla tamamlayabilen açık ve topuklular sivri burunlu stilettolarda veya bir western tasarımda karşımıza çıkıyor.

Farklı Topuk Tasarımlar

Farklı topuk tasarımları hem stilettolarda hem de birkaç yıldır dolapların vazgeçilmezi olan terlik modellerinde yer almaya devam ediyor. Bir terlik nasıl farklı ulaştırılabilir ve nasıl göz alıcı olabilir dediğinizde işte bu süreçte farklı topuk tasarımları devreye giriyor. Bu ürünler için artistik yönü güçlü modeller söyleme kullanılıyor. Sanattan ilham alan dünya devi markalar podyumlarda yenilikten hiçbir zaman vazgeçmiyor. dünya devi podyumlardan esinlenen farklı topuk tasarımlarıyla kadınların hayal gücüne kuvvetli bir etki sağlıyor.

Şık Terlik Tasarımları

Evlerde kullanılan terliklerin bir anda sokak stilinin böyle güçlü bir üyesi olacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. Yaz kış demeden farklı tasarımlarla üretilen şık terlik modelleri kadınların vazgeçilmez arasında çoktan yerini aldı. Farklı markaların koleksiyonlarında yer verdiği şık terlik tasarımları bu yıl da etkinliğini sürdürmeye devam ediyor.

Wellington Botlar

2021/2022 Yılında kış modasının şüphesiz ki en gözde parçalarından birisi wellington botlar bu yıl da etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Yağmura ve çamura dayanıklı plastik yapısı her ne kadar kırsal bölgelerden çıkmış bir hava yaratıyor olsa da bu etki bir anda ünlü festivallere dönüşü veriyor. Çoğunlukla uzun modelleri tercih edilen wellington botlar bazı markalar da kısa tasarımlarıyla farklılık yaratıyor. Ve popülaritesi yüksek olan kadınlar bu ürünleri şıklığın vazgeçilmez bir parçası haline dönüştürmeyi başarıyor.

Diz Üstü Çizmeler

Hiçbir zaman etkisi yok olmayacak dizüstü çizmeler 2023 yılında da iddialı bir trend olmayı başarıyor. Hatta her yıl devam eden bu etki çizme boylarında farklılıklara neden oluyor. Neredeyse bir pantolon kadar uzun bir tarza ulaşan ekstra uzun çizmeler aynı zamanda farklı topuk tasarımları ile birleştiğinde göz alıcı olmayı başarıyor.

Western Esintileri

Kovboy filmlerinden çıkarak tüm dünyanın takip ettiği podyumlara hızlı bir giriş yapan western esintileri özellikle botlarda kadınların vazgeçilmezi haline gelmeyi başarıyor. Mini etekten jean pantolonlara kadar her tarz için etkili bir dokunuş yapan western çizmeler ve botlar 2023 Kadın ayakkabı modasının trendleri olmaya devam ediyor.

Kadife Tasarımlar

Kadifeden de ayakkabı olur mu demeyin. Özellikle çorap çizme konsepti bu yıl kadife ile bir araya geliyor. Ve kadife kumaş da üretilen birbirinden şık tasarımlar farklı renk alternatifleriyle iddialı bir görünüm sunuyor.

