1000 kilometrelik cinayet seferi

Antalya'da Y.F (45), iddiaya göre daha önce ortağı olan inşaat işleri yapan iş kadını Zehra Çatal (40) ile önceki gün alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İşyerine giden F., kadını 6 kurşunla hayattan kopardı. Aranan katilin, 1000 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır'da yaşadığı ve belirli günlerde Antalya'ya geldiği anlaşıldı. Cinayeti de Diyarbakır'dan gelerek işlediği ortaya çıktı.
VİLLASINI KAPTIRMIŞTI
Çatal'ın turizm merkezi Belek'te yaptığı bir villaya, suç örgütü lideri İ. P.'nin el koyduğu belirlendi. Kadının bu nedenle maddi olarak büyük sıkıntıya girdiği, yeniden inşaat işleri yapmaya başladığı öğrenildi. (Erdoğan ÖZTÜRK)
VİLLASINI KAPTIRMIŞTI
Çatal'ın turizm merkezi Belek'te yaptığı bir villaya, suç örgütü lideri İ. P.'nin el koyduğu belirlendi. Kadının bu nedenle maddi olarak büyük sıkıntıya girdiği, yeniden inşaat işleri yapmaya başladığı öğrenildi. (Erdoğan ÖZTÜRK)