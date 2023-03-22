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    1000 kilometrelik cinayet seferi

    Y.F, inşaat şirketi sahibi eski ortağı Zehra Çatal’ı alacak meselesi yüzünden hayattan kopardı. Cinayeti işlemek için Diyarbakır’dan Antalya’ya geldiği ortaya çıktı

    1000 kilometrelik cinayet seferi
    Antalya'da Y.F (45), iddiaya göre daha önce ortağı olan inşaat işleri yapan iş kadını Zehra Çatal (40) ile önceki gün alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İşyerine giden F., kadını 6 kurşunla hayattan kopardı. Aranan katilin, 1000 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır'da yaşadığı ve belirli günlerde Antalya'ya geldiği anlaşıldı. Cinayeti de Diyarbakır'dan gelerek işlediği ortaya çıktı.

    VİLLASINI KAPTIRMIŞTI
    Çatal'ın turizm merkezi Belek'te yaptığı bir villaya, suç örgütü lideri İ. P.'nin el koyduğu belirlendi. Kadının bu nedenle maddi olarak büyük sıkıntıya girdiği, yeniden inşaat işleri yapmaya başladığı öğrenildi. (Erdoğan ÖZTÜRK)
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