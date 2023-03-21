İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. İlk Evim projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan sosyal konutların kurasında merakla beklenen İstanbul kuraları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verilmesinin ardından heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ Tuzla kurası saat kaçta çekilecek? İşte detaylar...
İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI SAAT KAÇTA?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekilişleri 16 Mart Perşembe günü başlayacak. 13 gün sürecek olan çekilişler, 29 Mart Çarşamba günü sona erecek.