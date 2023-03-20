Fitre ise Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, zengin olan bir Müslümanın, ihtiyaç sahibi kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre ve fidye için asgari olarak belirlediği rakam aynıdır. Maddi durumu iyi olan kişiler ise belirlenen bu rakamların üzerinde bağış yapabilir.