Recep Akbulut: Dijital dünya iş fırsatlarıyla dolu!

Teknolojik gelişmeler modern dünyada geleneksel bakış açısını değiştirmeye devam ediyor. Dijitalleşmenin tetiklediği küreselleşme girişimcilere pek çok fırsat da sunuyor; yeni iş modelleri, yeni meslekler barındıran, sınırları olmayan sonsuz bir evren. Kaliteli, yenilikçi, farklı fikir ve projeler üreterek doğrudan satış sektöründe özellikle sosyal medyanın gücünü kullanarak yeni bir çağ başlatan Recep Akbulut da bu dünyanın önemli aktörlerinden. Başarılı bir girişimci olan Akbulut, aynı zamanda dijital dünyadaki yeni iş modelleri hakkında seminerler vererek tecrübelerini insanlarla paylaşıyor.



İŞİN SIRRI GELİŞİME AÇIK OLMAK

Recep Akbulut'a göre yapay zekâyla bile para kazanmak mümkün: "Günümüz dünyası fikirlerin öne çıktığı, teknolojik tabanlı girişimlerin karşılık bulduğu bir dünya. Bu çağa ayak uydurmanın anahtarı ise kişisel gelişim ve vizyon. Fotoğrafa farklı bir açıdan bakabilen, yeniliğe ve gelişime açık olanlar için birçok fırsat var. Sabah 9, akşam 6 çalışmak zorunda olmayacağınız bir dünyadan bahsediyorum. E-ticaret platformları ile doğrudan satış yapabilir, hatta yapay zekâ sayesinde uyurken bile para kazanabilirsiniz."





ÇOK HIZLI DEĞİŞEN BİR DÜNYA

Düzenlediği seminerlerle Z kuşağı başta olmak üzere dijital dünyaya merak duyanlara eğitimler veren Recep Akbulut sözlerini şöyle sürdürüyor: "Dijital dünya kendini çok hızlı değiştiren bir dünya. Yeniliklere açık olanlar, fikir üretebilenler bu dünyada öne çıkıyor. Gençler bu anlamda daha avantajlı. Zira onlar zaten bu dünyaya gözlerini açtı. Geleneksel kodlara takılı değiller. Seminerlerimize ilgileri de bir hayli fazla. Biz de onlara dijital dünyanın bıraktığı izleri nasıl analiz edebileceklerini, elde ettikleri verileri nasıl fikre dönüştürebileceklerini anlatıyoruz. Bir bakış açısı kazandırıyoruz. Çünkü bu dünya iş fırsatlarıyla dolu."

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