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    • Yaşam
    • 17.03.2023 09:45
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    • 17.03.2023 09:45
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    Kore gazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

    İstanbul’da yaşayan 91 yaşındaki Kore Gazisi Temel Arslantaş’ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu. Çocukları Temel dedeyi Ankara’ya götürerek Başkan Erdoğan’la görüşmesini sağladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’la görüşme dileği gerçek oldu

    Tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek olan Kore Gazisi Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.

    ASKER SELAMI İLE KARŞILADI
    Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Temel dede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Başkan Erdoğan'a hediye eden Temel Dede, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, "Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin" dedi.

    "ALLAH İŞİNİ RAST GETİRSİN"
    Gerçekleşen görüşme sonrasında mutluluğu gözlerine yansıyan Temel dede, "Her namazdan sonra dua ediyorum. Allah işini rast getirsin, cennetine koysun onu. Bahçeli'ye de selam söylesin" dedi.

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    Haberler Yaşam Kore gazisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu
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