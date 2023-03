Elif Laçin 2023 seçimlerinde adaylık İçin sürece başladı

Elif Laçin, 2023 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul 3. bölge milletvekili A. Adayı olarak katıldı.



ELİF LAÇİN KİMDİR?

Elif Laçin 1994 Bayburt doğumludur. Doğduğundan beri İstanbul'da yaşamaktadır. Laçin ailenin tek kız çocuğudur. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisidir . Bir çok özel sektörde iş alanları bulunmaktadır Siyasi görüşü çerçevesinde AK Parti bünyesinde aktif görevler almıştır.



ELİF LAÇİN SEÇİM SÜRECİNE NASIL KATILDI?

Elif LAÇİN seçmen yaşına geldiğinden itibaren; AK Parti'de görevler almış bir çok STK'da hizmet etmiştir



Girişimci kimliğinin yanısıra politik görüşleri ve birçok milli sosyal sorumluluk projelerinde ki faaliyetleri ile tanınmaktadır.



2023 seçimlerinde AK Parti'nin genç kadrolara yer vermesiyle birlikte, Elif Laçin; seçmen kimliğinin yanında siyasi kimliğini de edinmiş oldu.



Elif Laçin birçok sosyal projeye öncülük etmiştir. En son ülkemizde yaşanan depremde çevresini organize etmiş; deprem bölgesine gitmiş, yardımlar dağıtıp ve çocuklara psikolojik destek sağlamıştır. Kurduğu sistem sayesinde birçok ailenin İstanbul'a naklini yeni yaşam alanları oluşturarak bu süreçte hayata dönemlerini sağlayacak atılımlarda bulunmuştur.



ELİF LAÇİN İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLİĞİNİN ÖNEMİ

Elif Laçin, her fırsatta gençlik vurgusu yapıyor. Özellikle gençlerin bu seçimde ve Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılında etkili olacağını hatırlatıyor. Bu sebeple kullanacakları oyların önemi ve bu süreçte karar verirken birçok kriteri bir araya getirerek değerlendirmeleri hususunda tavsiyelerde bulunuyor.



Sıklıkla bu coğrafyada doğan her gencin girişimci ruhunun olduğuna ve Türkiye'nin doğu batı arasında kalan jeopolitik konumu sebebiyle her iki konjonktürü saptayabileceğinin vurgusunda bulunuyor.





Gençler için çok uzağa bakmamalarını; aslında doğduğu ve yetiştiği yerlerde aldığı kültürü ve o toprakların verdiği mahsulleri bile pazarlayarak dünyaya ticari anlamda açılabileceklerini söylüyor. Hayatta kısa ve uzun vadeli hedef planlamalarının yapılması gerektiğini ve kısa vadeli hedeflerin, uzun vadeli hedeflerde başarıya götüren birer yapı taşı olduğunu belirtiyor.



ELİF LAÇİN NEDEN AK PARTİ'DEN ADAY OLDU?

Elif Laçin, AK Parti'den neden aday olduğunu söyle açıklıyor:



"Ben hayatım boyunca aldığım kararlar ve yaptığım girişimlerde; aydınlık yolları tercih ettim. Her zaman minimum düzeyde risk almayı tercih ettim. Alanında deneyimli ve uzman kişilerle çalıştım.



Seçmen yaşıma geldiğimden beri politika ile ilgilendim. Vatan sevgimden dolayı birçok projede yer aldım. Bütün bunları bir araya getirdiğimde; Ak Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca gereken deneyime, istikrara ve memleket sevdasına sahip olduğunu gördüm.



Özellikle bu seçim sürecinde genç kadrolara yer vermeleri ve seçim hazırlıklarının yanında depremin acısı ve enkazıyla mücadele etmeleri, bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını yürütmeleri, diplomasi süreçlerini devam ettirmeleri bir tecrübenin ve devlet bilincinin göstergesidir.



Bu detaylar ışığında; ülkemin aydınlık yarınlarına öncülük edeceğini düşündüğüm için senelerdir Ak Parti'de gönüllü olarak çalışmalarda bulundum ve 2023 seçimlerinde partimizinde uygun görmesi ile beraber adaylığımı koydum.





Amacımız hedeflerimiz vatanımıza ve milletimize hayırlı icraatlarde bulunmak ve gençlerimizi kazanmak gençlerin ablası olarak gençlerimizi yürüdüğümüz yola davet ediyorum yarın değil hemen şimdi liderimizin yanında sende elif gibi dik dur



Milletimizin bizlere olan desteğini tevazuyla , samimiyetle ve gayretle yerine getirip çalışmak olacaktır .

Sürecimizin hayırlara vesile olmasını, 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Niyet hayir, äkibet hayır 2023 Zafer Bismillah.

Yasal Uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir