TUZLA TOKİ kura çekilişi ne zaman? 16 Mart 2023 Tuzla TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İstanbul Tuzla TOKİ kurası saat kaçta çekilecek?

TOKİ Tuzla kura sonuçları için araştırmalar hızlandı. stanbul'da yapılacak ilk etapta 50 bin adet konutun kura çekilişleri için tarihler de belli oldu. İşte TOKİ Tuzla kura saati ve sonuç sorgulama ekranı!
İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI SAAT KAÇTA?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekilişleri 16 Mart Perşembe günü başlayacak. 13 gün sürecek olan çekilişler, 29 Mart Çarşamba günü sona erecek.