Hızırcan Çakıroğlu: Yat sahibi olmak artık kazandırıyor

Türkiye kıyıları her dönem yerli ve yabancı turistlerin cazibe noktası olmaya devam ediyor. Yat sahipleri, teknelerini kullanmadıkları zamanlarda kiralama şirketlerine verip işleterek gelir elde edebiliyor. Yat kiralama şirketi Sparkles Yatçılık'ın kurucusu Hızırcan Çakıroğlu, Türkiye'de yat sahibi olmanın lüks yaşamın bir göstergesi olarak kabul edildiğini vurgulayıp doğru bir konsept içinde kullanılırsa yat teknenin çok iyi bir yatırım aracı olacağını belirtiyor.

TEKNE GAYRİMENKULDEN KÂRLI

Yat kiralama sektörünün çok hızlı büyüdüğünün altını çizip Türkiye'nin konumu itibarıyla bu alanda büyük fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Hızırcan Çakıroğlu, "Deniz tutkunları bir tekne alarak tatillerini bu teknede yapabilirler. Tekneyi kullanmadıkları zamanlarda ise bu alanda hizmet veren güvenilir şirketler aracılığıyla kiralayıp marina masrafları gibi çeşitli giderleri ödemeyip üstüne de gelir elde edebilirler. Bugün geldiğimiz noktada tekne ve yat almak, gayrimenkul almaktan daha karlı hale geldi" diyor.

YERLİ TURİST TALEBİ ARTTI

Kiralama yaparak bir teknenin 8-9 ay gibi bir sürede kendini amorti edebileceğini söyleyen Çakıroğlu, "İnsanlara hem tatillerini yapıp hem de para kazanma fikri cazip gelmeye başladı" deyip ekliyor: "Yat kiralayıp tatil yapma kültürü pandemi sonrası Türk insanının adeta kanına girdi. Yerli turist talebi inanılmaz artış gösterdi. Rezervasyonlar aylar öncesinden doluyor. Bu sebeple Türkiye'de yatçılık önemli bir yatırım aracı olma hüviyeti kazandı. Sektör oyuncuları olarak bu bizi mutlu ediyor. Sektör olarak daha yolun başında sayılırız. Önümüzde daha çok yol ve fırsat var."

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