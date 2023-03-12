On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketiyle birlikte sofralarımızı şenlendirmesine sayılı günler kaldı. Çeiştli sebeplerle oruç tutmayacak olanlar konu hakkında araştırmalara başladı.
FİDYE NEDİR?
Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.
2023 ORUÇ KEFARETİ
Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.