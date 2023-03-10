Kendisiyle evlenen kadın şimdi de boşanma kararı aldı! " Artık dayanamıyorum..."

Kendisiyle evlendiği iddia edilen bir kadın, sadece bir gün geçirdikten sonra boşanma davası açtı.
SOFI MAURE KİMDİR?
Sosyal medyada çokça takipçisi bulunan 25 yaşındaki Sofi Muare, kendisiyle evlendiğini iddia etti. Sofi Maure, bu fikri ilk olarak şubat ayında, uzun beyaz duvağı ve altın tacıyla çekilmiş fotoğraflarıyla duyurdu. Bu paylaşımı ise büyük ilgi çekti.
KENDİMDEN BOŞANIYORUM
Maure "Bugün, hayatımın en sahte anlarından birinde, kendimle evlenmek için bir gelinlik aldım ve düğün pastası yaptım" ifadelerini kullandı.