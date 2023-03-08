Kıyafet Sepeti Kurucusu Mehmet Baykut: Ticari kaygılar yerine vicdani kaygılarımız olmalı

Ürünlerini 90'dan fazla ülkeye ulaştıran kiyafetsepeti.com.tr, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için bölgeye çok sayıda kıyafet gönderdi. Sitenin kurucusu Mehmet Baykut, "Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde ticari kaygılar yerine vicdani kaygılarımız olmalı. Bu süreçte personel maaşlarımızda iyileştirmeler yapmak gibi birçok adım attık. Binlerce kıyafet desteğinde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. İnsan her şeyin üstündedir" dedi.

MUTLU MÜŞTERİ İLKESİ

Kurucusu olduğu sitenin son 1 ayda Google'da en çok aranılan alışveriş sitesi olduğunu dile getiren Mehmet Baykut, "Türkiye'nin en büyük abiye giyim firmaları arasında olan kiyafetsepeti.com.tr uzun yıllardır internet üzerinden hizmet vermektedir. Markamız yüzde 100 müşteri memnuniyetine her zaman öncelik verir. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar tüm süreçlerini 'mutlu müşteri' ilkesiyle geliştirmeye çalışan markamız, müşterilerinin özel gün ve anlarını daha anlamlı hale getirebilmeyi önemser" diye konuştu.

GLOBAL BİR MARKA HALİNE GELDİ

Kıyafet Sepeti'nin global bir marka haline geldiğini de ifade eden Mehmet Baykut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün 90'dan fazla ülkeye ürünlerini ulaştırmayı başaran markamız, son 2 yılda Türkiye'de olduğu gibi global ölçekte de başarılı uygulamalarına devam etmektedir. 2022 yılında düzenlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Tasarım Abiye Markası' ödülünü almaya hak kazanan markamız, bugün artık uluslararası bir marka olmanın öneminin farkında emin adımlarla yoluna devam etmektedir."

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