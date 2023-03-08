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    • Yaşam
    • 08.03.2023 13:55
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    • 08.03.2023 13:55
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    Kadir Büyükkaya: Klasik giyimde algıları yıktık

    Reklamcılık tecrübesinden sonra styling ve görsel tasarım eğitimleri alarak moda sektörüne giren Kadir Büyükkaya, bugün erkek modasına yön veren isimlerden biri. Kadir Büyükkaya Shop markası ile yurt içi ve dışında faaliyetlerini sürdüren başarılı girişimci, “Klasik giyimde algıları yıktık. Klasik giyime modernlik kattık” diyor.

    Kadir Büyükkaya: Klasik giyimde algıları yıktık

    Kendi adını taşıyan markası ile erkek giyim sektörünün önemli oyuncuları arasına adını yazdıran Kadir Büyükkaya, başarısının sırrını açıkladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede Almanya, Belçika, Kenya ve Irak'ta mağazalar açarak yurt dışına açılan iş insanı, "Kadir Büyükkaya Shop markası ile klasik giyime dair algıları yıktık. Gerek modern kesim tarzımız gerekse de geniş renk skalamızla her zevke hitap eden ürünler ortaya çıkardık. Bu sayede markamız önce insanlar arasında kulaktan kulağa yayıldı. Ardından sosyal medya aracılığıyla sanal alemde hızla duyuldu" diye konuştu.

    200 BİN KİŞİYE DİREKT ULAŞIYORUZ
    İstanbul'da Ümraniye, Beylikdüzü, Güneşli ve Osmanbey'de, Kocaeli'nde, Ordu'da, Ankara'da şubeleri bulunan Kadir Büyükkaya Shop'un sosyal medyadaki etkinliğine dikkat çeken başarılı girişimci Büyükkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Biz klasik giyime dair algıları sosyal medyanın gücünü kullanarak yıktık. Markamızın adını taşıyan resmi hesabımızda düzenli paylaşımlar yaparak ürün gamımızı hedef kitlemizle buluşturduk. Bugün 200 bin kişiye direkt olarak ulaşıyoruz. Kreasyonlarımızı oluştururken onlardan aldığımız geri dönüşlere büyük önem veriyoruz."

    YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
    Erkek modasında klasik giyimin hiçbir zaman cazibesini kaybetmeyeceğini belirten Kadir Büyükkaya, yatırımlarının süreceğinin altını çizip ekledi: "Kadir Büyükkaya Shop'u kurarken hayalim moda sektöründe söz sahibi bir marka yaratmaktı. Müşterilerimizin teveccühü ile bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bundan sonrası için yatırımlarımızı artırarak başta Avrupa ve Balkanlar olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyetlerimizi yürütme kararlılığındayız. Ülkemizin giyim sektöründeki tecrübesi, nitelikli iş gücü ve coğrafi avantajımızın da katkısıyla bunu başaracağımıza olan inancımız tam."

    Yasal Uyarıdır: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir

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