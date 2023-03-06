Golleri değil hayatı kurtardı

İSTANBUL'DA İnsan Kaynakları Danışmanı Şems Hakan Sönmez (41), iş hayatı dışında profesyonel olarak da futbol oynamaya başladı. Kaleci olan Sönmez, son zamanlarda maça çıktığında aşırı terlemeyle birlikte yorulduğunu anladı. Hatta birkaç maçta da oynayamadı. Artan şüpheleri üzerine soluğu doktorda aldı. Kol ve ayakları arasında ciddi kan basıncı farkıyla iç organlarına yeterince kan ulaşmayan Sönmez, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Korhan Erkanlı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.
DAHA SAKİNİM ARTIK
SÖNMEZ, "Maçlarda en çok 2-3 gol yiyordum. Son çıktığım maçta 15 gol yedim. Isınma hareketlerinde ve maçın ilk dakikalarında çabuk yorulma ve aşırı terlemeye başladım. Ellerimde güçsüzlük ve reflekslerinde azalma oluştuğu için topu tutamamaya başladım. Şimdi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyorum. Artık hayatımın kıymetini daha çok biliyorum. Hayatım yeniden başladı diyebilirim" dedi.
NADİR BİR VAKAYDI
PROF. Dr. Korhan Erkanlı, "Şiddetli aort koarktasyonu olan hastanın kollar ve ayak arasındaki tansiyon farkı 120 mmhg'den fazlaydı. Normalde koarktasyon çocukluk çağında düzeltilmesi gereken bir hastalıktır. Hastamızın bu yaşa kadar gelebilmesi nadirdir" dedi.
DAHA SAKİNİM ARTIK
SÖNMEZ, "Maçlarda en çok 2-3 gol yiyordum. Son çıktığım maçta 15 gol yedim. Isınma hareketlerinde ve maçın ilk dakikalarında çabuk yorulma ve aşırı terlemeye başladım. Ellerimde güçsüzlük ve reflekslerinde azalma oluştuğu için topu tutamamaya başladım. Şimdi daha huzurlu ve sakin bir hayat yaşıyorum. Artık hayatımın kıymetini daha çok biliyorum. Hayatım yeniden başladı diyebilirim" dedi.
NADİR BİR VAKAYDI
PROF. Dr. Korhan Erkanlı, "Şiddetli aort koarktasyonu olan hastanın kollar ve ayak arasındaki tansiyon farkı 120 mmhg'den fazlaydı. Normalde koarktasyon çocukluk çağında düzeltilmesi gereken bir hastalıktır. Hastamızın bu yaşa kadar gelebilmesi nadirdir" dedi.