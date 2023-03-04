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    • Yaşam
    • 04.03.2023 17:32
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    • 04.03.2023 17:50
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    Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı

    Son dakika haberi! Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Artvin’de çığ: 2 ölü, 7 yaralı

    Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

    Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı
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