Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 7 yaralı

Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.

Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları ve hayatını kaybeden dağcıların Erzurumlu oldukları öğrenildi.