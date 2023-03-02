Eşini hayattan koparan caniden 'Bize büyü yapıldı' savunması

Kocaeli'de Hacı Perçem, geçen yıl eşi Ayşe Perçem'i sokak ortasında bıçaklayarak hayattan kopardı. Tutuklanan cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Katil zanlısı, kendilerine büyü yapıldığını iddia ederek idam edilmek istediğini anlattı. Ablası ise "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu. Bir anda çıldırıyordu. Hoca, ikisine de üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" ifadesini kullandı.
CESETLE SEYAHAT
BURSA'DA Burak Demir, ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini katletti. Eczane kalfası Serdar Ergün'ü de öldürüp aracını gasbetti. KAYIP ihbarıyla İstanbul'da enselendi. Bagajdan çıkan Ergün'ün cesediyle 200 km. gezdiği öğrenildi!
Katil zanlısı, kendilerine büyü yapıldığını iddia ederek idam edilmek istediğini anlattı. Ablası ise "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu. Bir anda çıldırıyordu. Hoca, ikisine de üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" ifadesini kullandı.
CESETLE SEYAHAT
BURSA'DA Burak Demir, ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini katletti. Eczane kalfası Serdar Ergün'ü de öldürüp aracını gasbetti. KAYIP ihbarıyla İstanbul'da enselendi. Bagajdan çıkan Ergün'ün cesediyle 200 km. gezdiği öğrenildi!