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    Eşini hayattan koparan caniden 'Bize büyü yapıldı' savunması

    Kocaeli'de Hacı Perçem, geçen yıl eşi Ayşe Perçem'i sokak ortasında bıçaklayarak hayattan kopardı. Tutuklanan cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Katil büyü!
    Kocaeli'de Hacı Perçem, geçen yıl eşi Ayşe Perçem'i sokak ortasında bıçaklayarak hayattan kopardı. Tutuklanan cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



    Katil zanlısı, kendilerine büyü yapıldığını iddia ederek idam edilmek istediğini anlattı. Ablası ise "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu. Bir anda çıldırıyordu. Hoca, ikisine de üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" ifadesini kullandı.



    CESETLE SEYAHAT
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    Haberler Yaşam Eşini hayattan koparan caniden 'Bize büyü yapıldı' savunması
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