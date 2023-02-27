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    • Yaşam
    • 27.02.2023 16:44
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    • 27.02.2023 16:44
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    İstanbul'da deprem sonrası göç! Akın akın oraya gidiyorlar! İstanbul'a en yakın deprem risksiz il ve ilçeler! Öyle bir zemini var ki...

    Deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan illere ise akın akın göç başladı! Vatandaşlar arasında göç hareketliliği kendini gösterdi. Zemin açısından riskli olan bölgeler terk edilip daha güvenli ilçeler tercih ediliyor. İşte İstanbul'un en çok terk edilen ve en çok tercih edilen ilçeleri...

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem sonrası göç!

    Yaşanan depremler ve İstanbul`daki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşlar Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor.

    EDİRNE'YE GÖÇ BAŞLADI!

    Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.

    Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.

    Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.

        Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne'ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.

        İSTANBUL DEPREM RİSKİ OLMAYAN BÖLGELER!

        Beyoğlu

        Beşiktaş

        Şişli

        Kağıthane

        Gaziosmanpaşa

        Esenler'in önemli bölümü

        Kemerburgaz – Göktürk

        Sultanbeyli

        Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

        Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

        Çekmeköy

        Sultangazi

        Başakşehir'in büyük bölümü
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            Haberler Yaşam İstanbul'da deprem sonrası göç! Akın akın oraya gidiyorlar! İstanbul'a en yakın deprem risksiz il ve ilçeler! Öyle bir zemini var ki...
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