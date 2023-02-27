Yaşanan depremler ve İstanbul`daki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi. Vatandaşlar Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor.
EDİRNE'YE GÖÇ BAŞLADI!
Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.
Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.
Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.