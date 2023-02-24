Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? BİNALAR NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı, ağır hasarlı binalara ne olacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor.
BİNA HASAR DERECELERİ
Bina hasar dereceleri; Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılıyor.
HASARSIZ BİNA NE DEMEK?
Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.