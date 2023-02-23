TÜRK HAVA YOLLARI DEPREM DUYURUSU

Deprem bölgesi ve çevre iller için 06 Şubat 2023- 21 Şubat 2023 tarihleri arasındaki uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı.