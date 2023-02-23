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    • Yaşam
    • 23.02.2023 19:57
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    • 23.02.2023 19:57
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    Elif Laçin depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor

    İş kadını Elif Laçin  Adıyaman bölgesine 100 adet konteyner 3 tır gıda giyim oyuncak hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara destek olduğunu, depremin ilk günü giderek bölgede hiç bir siyasi kimlik taşımadan 15 gün boyunca kurduğu gönüllü ekibin basinda bulunduğunu belirtti.

    Elif Laçin depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor

    iş kadını Elif Laçin Adıyaman bölgesine 100 adet konteyner 3 tır gıda giyim oyuncak hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara destek olduğunu,
    depremin ilk günü giderek bölgede hiç bir siyasi kimlik taşımadan 15 gün boyunca kurduğu gönüllü ekibin başında bulunduğunu belirtti.

    Laçin, çocuklar ve yaşlılar özel olarak ilgilendiğini söyledi.



    Elif Laçin şunları söyledi;

    "Adıyaman Merkezde ve Adıyamanın 10 Köy bölgesinde desteklerini dağıttık. burada çocuklarla ve yaşlılarla uzun zamanlar geçirdik, Özellikle çocuklara oyuncaklar götürüp ve onlarla oyunlar oynayarak morallerini düzeltmeye çalıştık. Yaşlılarlada özel olarak ilgilendik. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Şuhuruyla
    Ellerimizle giydirdik ellerimizle çaylar dağıttık. Gönüllere dokunmaya çalıştık. Bölgede beni evlerinin bir kızı gibi görmeleri sürekli duygulandırdı beni. Ve hep ilettim, ne ihtiyaçları olursa elimden gelenin fazlası için uğraşacağımı."



    Laçin sözlerine şöyle devam etti:
    "Rabbim bir daha yaşatmasın Ramazanda birlikte iftarlar yapacağız yalnız bırakmayacağız bu süreçi hep birlikte aşacağız TEKYÜREK olmaya devam edeceğiz"

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    Haberler Yaşam Elif Laçin depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor
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