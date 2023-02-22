Bursa deprem riski haritası 📈 7 aktif fay hattı! MTA FAY HATTI SORGULAMA 🔍 | Bursa DİRİ FAY HATLARI hangileri?

Bursa nüfus yoğunluğu ve yerleşim olarak Marmara bölgesinin kalabalık illerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Bursa'nın kuzeyinde Yalova, Kuzey doğrusunda Kocaeli ve Sakarya bulunuyor.
BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?
AFAD tarafından hazırlanan risk durumu raporuna göre Bursa birinci derece riskli iller arasında yer almaktadır. Bursa Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunmaktadır.
İşte diğer birinci derece riskli iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt
BURSA KUZEY ANADOLU FAYI ETKİSİ ALTINDA
Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.