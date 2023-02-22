Adana fay hattı kırıldı mı? DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI 2023 Naci Görür'den kritik Adana depremi uyarısı...

Adana depremi son dakika vatandaşlar tarafından sık sık aratılıyor. Adana fay haritası Kahraanmaraş'ta meydana gelen ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonrası tedirginliğin hakim olduğu Adana dün de Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.İşte detaylar...
ADANA FAY HATTI KIRILDI MI?
Adana fay hattıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Yaşanan depremin yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir felaket yaşamak istemiyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip eden vatandaşlar, Adana'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Maraş depreminden sonra uyarılarda bulundu. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.
ADANA'DA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem, bölgede yaşayan insanları yeni bir deprem olabileceği konusunda korkuya sevk ediyor.
Ancak konuyla ilgili devletin resmi makamları ve AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremlerin sürdüğü deprem bölgesinde hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılar devam ediyor.