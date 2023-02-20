Eren Bülbül ne zaman öldü? İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimleri Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirildi.
EREN BÜLBÜL KİMDİR?
Eren Bülbül (1 Ocak 2002, Trabzon - 11 Ağustos 2017, Trabzon), Türk emniyet güçleri ile PKK militanları arasında kırsalda çıkan çatışmada PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Türk çocuktur.
Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.