Eren Bülbül ne zaman öldü? İYİKİ VARSIN EREN hayatı ve biyografisi! Eren Bülbül kimdir? Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi nerede çekildi?

Eren'in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi: "Eren'in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren'i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Başbakanımızdan, bakanımızdan, yetkililerden Eren'in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil."

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri; İstanbul, Ankara, Trabzon, Adana, Niğde, Hatay, Sivas, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılmıştır.