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    Enkazda kalan Çınar'ı köpeği Alex kurtardı

    Kahramanmaraş'ta 12 yaşındaki Çınar Kuloğlu'nu köpeği Alex enkazdan kurtardı. Annesi, babası ve ağabeyini kaybeden Kuloğlu, köpeği için "O artık benim can dostum" dedi.

    Can ’dog’stu
    Kahramanmaraşlı Çınar Kuloğlu (12), buz gibi beton blokların arasında saatler geçirdi. Annesi, babası ve ağabeyi ise hayatını kaybetti. İğne kadar delik bulup eşeledi. Köpeği Alex'in yardımıyla enkazdan çıkabildi.




    "O artık benim can dostum" dedi.




    MİLYONLARA BEDEL
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evi yıkılan veya hasar alan depremzedelere hane başına 10 bin TL verileceğini açıkladı. ŞanlıurfaMurat Çatak'ın hesabına da 10 bin TL yattı.

    Ancak Çatak, parayı almadı. AFAD'a bağışladı. Sözleriyle ağlattı: Bu paraya benden daha çok ihtiyacı olan depremzedeler var. Keşke üstüne ekleme imkanım olsaydı.


    NOTLAR
    YIKILAN binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı.

    KRUVAZİYER gemisi depremzedeler için İskenderun'a demir attı.

    HATAY'DAKİ Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece 2 yapı sağlam kaldı.

    ELAZIĞ'DA bir zanlı, dolandıracağı kişinin depremzede olduğunu anladı. Vicdan yaptı. Sahtekarlara karşı uyardı.
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